„Nein“ zur Eingemeindung: Was heißt das für Burgstädt und Taura?

Das klare Bekenntnis zur Eigenständigkeit von Taura kommentieren die Bürgermeister und Wähler unterschiedlich. Konkrete Konsequenzen werden aber nicht benannt.

Beim Bürgerentscheid am Sonntag über die Eingemeindung von Taura nach Burgstädt hat sich die Mehrheit (83,1 Prozent) in Taura gegen eine Eingliederung ausgesprochen. Von den 1917 Wahlberechtigten hatten 1475 (76,9 Prozent) teilgenommen. In der Stadt Burgstädt war indes die Wahlbeteiligung so gering, dass das Ergebnis nicht gewertet werden...