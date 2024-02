Neue Matratzen für Obdachlose: Spende einer jungen Chemnitzerin macht es möglich

Janice Schmelzer will 20 neue Matratzen für ein Wohnprojekt besorgen. Damit kann sie ein weiteres Projekt ihrer Mission „Spendensparschwein Rosalie“ angehen.

Das Gebäude an der Heinrich-Schütz-Straße 84 in Chemnitz bietet für obdachlose Menschen eine Möglichkeit zum Übernachten. Regelmäßig ein und aus geht in dem Haus Janice Schmelzer. Seit ihrem 13. Lebensjahr spendet die junge Chemnitzerin monatlich die Hälfte ihres Taschengeldes und sammelt weitere Spenden, um dringend benötigte Sachen an...