Neuer Marktbaum in Chemnitz steht: Wie hoch wird die Silberlinde?

Seit Freitagmorgen wächst der Baum auf der ansonsten steinigen Fläche vor dem Rathaus. Das Geld für die Bepflanzung ist noch nicht aufgebraucht.

Noch dürfte er keine fünf Meter hoch sein, auch der Umfang der Baumkrone hält sich in Grenzen. Doch um sein Wurzelwerk ist alles auf Wachstum gestellt. Am Freitagmorgen wurde die Silberlinde auf dem Chemnitzer Markt in einen Container gesetzt und die Wurzeln mit speziellem Pflanzsubstrat zugeschaufelt. In 50 bis 70 Jahren werde der Baum seine...