Nix los für Jugendliche? Diese App soll helfen

Eine App will jungen Leuten in ganz Sachsen zeigen, wo es in ihrer Nähe Jugendhäuser und Veranstaltungen gibt. Offenbar mangelt es nicht an Angeboten, sondern an Wissen darüber.

Was würdest du in Chemnitz gern bauen? Diese Frage haben die Macher einer neuen App jungen Leuten auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt gestellt. Mehrere Antworten gingen in Richtung eines Jugendtreffs. Dass es genau das schon gibt, kann die App zeigen. Was würdest du in Chemnitz gern bauen? Diese Frage haben die Macher einer neuen App jungen Leuten auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt gestellt. Mehrere Antworten gingen in Richtung eines Jugendtreffs. Dass es genau das schon gibt, kann die App zeigen.