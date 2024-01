Notfahrplan bei Chemnitzer Citybahn: Einschränkungen nach schwerem Unfall

Nach Unternehmensangaben stehen nur neun der zwölf etatmäßigen Citylinks zur Verfügung. Daher wird unter anderem die Linie C 14 verkürzt.

Chemnitz. Zu einem Notfahrplan auf der Linie C 14 (Mittweida - Thalheim) geht ab Mittwoch die Chemnitzer Citybahn über. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, ist ein schwerer Unfall, in dem einer der Citylink-Triebwagen verwickelt war, der Grund dafür.

So verkehrt die Linie C 14 in den kommenden zwei Wochen nur zwischen Mittweida und Einsiedel und fährt nicht weiter bis Thalheim. Daher müssen Fahrgäste ab Einsiedel auf die Linie C 13 (Aue – Chemnitz – Burgstädt) ausweichen, die von den Einschränkungen nicht betroffen ist.

Ab dem 17. Januar soll alles wieder normal laufen – zumindest fast. So müssen dafür Citylink-Schienenfahrzeuge von der Linie C 15 (Chemnitz Technopark – Hainichen) abgezogen werden. Auf dieser kommen ab besagtem Tag Regioshuttle zum Einsatz. Da diese als reine Eisenbahnfahrzeuge nicht durch die Chemnitzer Innenstadt fahren können, endet die Linie C 15 vorerst am Chemnitzer Hauptbahnhof.

Grund für die Einschränkungen ist ein Unfall am 23. Dezember auf der Linie C 15. Bei diesem stieß ein Citylink-Triebwagen mit einem durch Sturm umgefallenen Baum zusammen. Die Frontscheibe splitterte, der Fahrer erlitt Schnittverletzungen am Arm und musste in eine Klinik gebracht werden. Fahrgäste kamen jedoch nicht zu Schaden.

„Der verletzte Fahrer hat mittlerweile die Klinik verlassen und ist auf dem Weg der Besserung“, so Citybahn-Geschäftsführer Friedbert Straube. Bei dem verunglückten Schienenfahrzeug stellte sich jedoch heraus, dass der Fahrzeugrahmen beschädigt wurde. „Wir erfahren erst im Laufe dieser Woche, wie lange das Fahrzeug ausfallen wird“, so Straube, der davon ausgeht, dass die Citylink-Bahn für mehrere Wochen ausfällt. Da zwei weitere Triebwagen infolge einer defekten Federung beziehungsweise Hauptuntersuchung ebenfalls nicht zur Verfügung stehen, reduziert sich die derzeitige Citylink-Flotte von zwölf auf neun Fahrzeuge. Daher wurde sich für den Notfahrplan entschieden. Straube: „Es ist besser, planmäßig etwas weniger zu fahren, dafür aber stabil. Den Betrieb ohne Reservefahrzeug umzusetzen, würde bei jeder Fahrzeugstörung zu außerplanmäßigen Ausfällen führen.“ Man arbeite mit Hochdruck daran, so schnell wie möglich zum Normalfahrplan zurückzukehren. (tka)