Notfall im Auto: 82-Jähriger fährt in Gegenverkehr

Der Fahrer wird im Krankenhaus behandelt. Die Kreuzung auf Höhe der Helbersdorfer Straße war zeitweilig gesperrt.

Auf dem Chemnitzer Südring geriet am Montag gegen 9.45 Uhr ein 82-Jähriger mit seinem VW-Pkw in den Gegenverkehr, wo er mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Die Ursache sei nach ersten Erkenntnissen ein medizinischer Notfall, den der 82-Jährige am Steuer erlitt, teilte die Polizei mit. Der Mann werde nun in einem Krankenhaus behandelt. Die...