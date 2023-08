Notfallsanitäter in Chemnitz vor Gericht

Ein 91-Jähriger stürzt nachts, einen halben Tag später ist der 91-Jährige tot. Dem Ersthelfer wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Am Dienstag steht ein Notfallsanitäter vor dem Amtsgericht. Ihm wird vorgeworfen, einen 91-Jährigen fahrlässig getötet zu haben. Offenbar wurde der Angeklagte am 3. August 2021 um 2 Uhr nachts zu einem Einsatz gerufen, weil der alte Mann bei einem Toilettengang in seiner Wohnung gestürzt war. Dabei hatte der sich eine stark blutende...