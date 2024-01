Nun auch in Chemnitz: Bündnisse planen Anti-Rechts-Demos

In den kommenden Tagen soll es mehrere Veranstaltungen geben, die sich gegen Rechtsextremismus und die AfD richten. Auch die Stadtspitze will teilnehmen.

Nachdem in den vergangenen Tagen bundesweit mehrere zehntausend Menschen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit auf die Straße gegangen sind, soll es nun auch in Chemnitz vergleichbare Kundgebungen geben. Die erste findet demnach am Sonntag statt, eine weitere drei Tage später.