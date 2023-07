Offenbar wieder Menschen von Schleusern in Chemnitz abgesetzt

Die Bundespolizei hat in Chemnitz erneut mehrere aus anderen Ländern geflüchtete Menschen festgestellt, die offenbar von Schleusern über die tschechische Grenze in die Stadt gebracht worden sind. So seien am Sonntag kurz nach 9 Uhr auf der Bernsdorfer Straße einer Streife vier Syrer im Alter von 13, 23, 29 und 31 Jahren aufgefallen. Sie...