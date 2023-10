"Offener Prozess" in Chemnitz: Verein fordert Ort des Erinnerns an NSU-Opfer

Ein Verein will in Chemnitz, der Stadt mit dem dichtesten Netz an Helfern des NSU, ein Mahnmal schaffen. Es gibt aber auch die falsche Behauptung, im Strafprozess seien Hinterbliebene "unbemerkt" am Reden gehindert worden.

Auf keinen Fall wollte Gamze Kubasik vor den Angeklagten weinen. Sie tat es auch nicht. Ihre Stimme bebte, doch brach sie nicht, als die damals 28-jährige Tochter des Dortmunder Mordopfers der Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) im Jahr 2013 im Münchner Prozess als Zeugin aussagte. Gefasst schilderte sie jenen 4. April 2006,... Auf keinen Fall wollte Gamze Kubasik vor den Angeklagten weinen. Sie tat es auch nicht. Ihre Stimme bebte, doch brach sie nicht, als die damals 28-jährige Tochter des Dortmunder Mordopfers der Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) im Jahr 2013 im Münchner Prozess als Zeugin aussagte. Gefasst schilderte sie jenen 4. April 2006,...