Ohne Fahrschein unterwegs: Mann rastet in Chemnitzer Linienbus aus

Nach einem Vorfall in einem Linienbus der Chemnitzer Verkehrs-AG ermittelt die Polizei gegen einen 56-jährigen Mann aus Algerien. Ersten Angaben zufolge soll er am Samstag in einem Bus der Linie 22 die Scheibe einer Tür zertrümmert haben. Zuvor war er mit dem Fahrer des Busses in eine Diskussion geraten, weil er offenbar keinen gültigen...