Ortseingangsschilder in Chemnitz umgedreht: Was droht den Verursachern?

An mehreren Straßen wurden zuletzt die Ortseingangsschilder umgedreht. Die Aktionen stehen wohl im Zusammenhang mit Bauernprotesten. Legal sind sie aber nicht - und könnten Konsequenzen haben.

Nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen an mehreren Straßen die Ortseingangsschilder auf den Kopf gestellt und Plakate an die Masten gehängt haben, prüft das Rathaus rechtliche Konsequenzen. „Das Verkehrs- und Tiefbauamt behält sich vor, Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu erstatten“, teilt die Pressestelle des Rathauses mit.