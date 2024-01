Parkärger vor Kita an Chemnitzer Schloßteich

Vor der Einrichtung gibt es nur Parkplätze, für die bezahlt werden muss. Für die Eltern besteht eine Ausnahmeregelung. Manchmal erhalten sie trotzdem Knöllchen.

Sie ist die größte und eine der modernsten Kindertagesstätten der Stadt. In der „Bildungsinsel“ an der Schloßteichstraße können 150 Kinder betreut werden, sie wurde im Juni 2022 eröffnet. „Die Kita ist toll“, sagt Christian Auerswald. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Hilbersdorf. Da sie so zufrieden mit der Einrichtung am...