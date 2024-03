Parteibüro der AfD in Limbach-Oberfrohna beschmiert

Unbekannte hatten es auf die Schaufenster des Büros in der Helenenstraße abgesehen. Die Polizei geht von einem vierstelligen Schaden aus.

Unbekannte haben in Limbach-Oberfrohna das Parteibüro der AfD in der Helenenstraße beschmiert. Laut Polizei kam es in der Nacht zu Donnerstag zu der Sachbeschädigung. Von den Tätern wurden zwei Schaufensterscheiben mit blauer, grüner und violetter Acrylfarbe beschmiert. Zudem wurden mehrere Aufkleber angebracht. Der Sachschaden wird auf 2000...