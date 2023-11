Perlen aus Fiji und Uhren aus Glashütte: Was gönnen sich Chemnitzer von ihrem Geld?

In Chemnitz wird das Geld nicht nur erarbeitet, sondern auch ausgegeben. Das zeigte eine Veranstaltung mit internationalen Schmuck- und Uhrenproduzenten. Sie bieten ihre Produkte bewusst in der Stadt an.

Dass die Chemnitzer nicht nur arbeiten, sondern sich auch hochwertige Produkte gönnen wollen, zeigte eine Veranstaltung, zu der zwei stadtbekannte Unternehmen im Kraftverkehr Chemnitz eingeladen hatten. Am 8. November veranstalteten Carsten Schmidt-Kippig vom Juwelier Roller und Automobilunternehmer Andreas Wöllenstein vom Autohaus Schloz...