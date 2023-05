Pferdeshow auf Europatournee in Chemnitz: Warum Tierschützer "Cavalluna" kritisch sehen

Die aufwendig in Szene gesetzten Darbietungen in der Messe Chemnitz locken Besucher aus ganz Sachsen an. Aktivisten wollen die Zuschauer zum Nachdenken anregen.

Mit der Produktion "Cavalluna - Geheimnis der Ewigkeit" macht an diesem Wochenende eine der erfolgreichsten Pferdeshows auf ihrer Europatournee in Chemnitz Station. Zu den Aufführungen werden Tausende Besucher aus ganz Sachsen erwartet. Mit der Produktion "Cavalluna - Geheimnis der Ewigkeit" macht an diesem Wochenende eine der erfolgreichsten Pferdeshows auf ihrer Europatournee in Chemnitz Station. Zu den Aufführungen werden Tausende Besucher aus ganz Sachsen erwartet.