Pflege- und Notdienste im Chemnitzer Umland vor Herausforderungen durch Bauernproteste

Das Diakomed-Krankenhaus in Hartmannsdorf und Pflegedienste in Limbach-Oberfrohna und Burgstädt bereiten sich auf mögliche Behinderungen vor. Wird die medizinische Versorgung sichergestellt?

Wer am Montag in der Region rund um Chemnitz auf eine Autobahn auffahren will, dürfte auf Barrieren aus Traktoren treffen, egal ob in Limbach-Oberfrohna an der A 4 oder in Hartmannsdorf an der A 72. Landwirte protestieren gegen die Streichung von Subventionen für Agrardiesel und der Kfz-Steuer.