Polizei nimmt in Chemnitzer City Drogendealer fest

Einer der beiden Algerier wollte flüchten, konnte jedoch gestellt werden. Ihm drohen nun nicht nur wegen Drogenbesitzes strafrechtliche Maßnahmen.

Beamte der Operativen Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität haben in der City einen Drogendealer festgenommen. Als sie am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Hinterhof im Bereich Annenstraße/Reitbahnstraße zwei junge Männer kontrollierten wollten, warf einer der Männer (22) ein Cliptütchen weg,...