Polizei schnappt Diebes-Trio in Chemnitzer Geschäft

Chemnitz.

In einem Einkaufsmarkt an der Annaberger Straße in Chemnitz haben am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr drei Männer versucht, Waren im Wert von etwa 130 Euro zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Tschechen mit ihrem Einkaufswagen zunächst von Mitarbeitenden des Marktes aufgehalten. "Einer von ihnen schubste daraufhin eine Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete."