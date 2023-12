Polizei stellt in Chemnitz Drogendealer und Einbrecher

Beim Vorbeilaufen an zwei Männern bemerkten die Einsatzkräfte Cannabis-Geruch. Der Einbrecher wiederum wurde vom Bewohner überrascht.

Einsatzkräfte der Operativen Einsatzgruppe (OEG) haben am Dienstagmittag zwei mutmaßliche Täter gestellt. Den einen hatte ein 61-Jähriger bei der Rückkehr in seine Wohnung an der Georgenstraße bemerkt. Er konnte ihn stoppen, bekam von ihm Portemonnaies sowie ein Handy zurück, floh dann jedoch. Die Polizei fand den 44-Jährigen später in...