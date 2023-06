Polizei warnt vor neuer Masche bei Telefonbetrug

Der Polizei sind jüngst wieder mehrere Betrugsversuche per Telefon bekannt geworden. Laut einer Pressemitteilung vom Montag seien die Angerufenen, allesamt ältere Personen, von angeblichen Polizisten kontaktiert worden. Diese gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei und die Täter gestellt worden wären. Dabei hätte man...