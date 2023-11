Probealarm am Samstag: In Chemnitz heulen jetzt mehr Sirenen auf

An sieben Standorten – unter anderem am Industriemuseum – wurden zuletzt neue Sirenen installiert. Am Samstag werden sie zum ersten Mal zu hören sein.

Trotz moderner digitaler Warnsysteme ist es seit dem vergangenen Jahr wieder üblich, traditionelle akustische Sirenen auf Hausdächern zu reaktivieren und regelmäßig zu testen. Sie dienen der Warnung vor extremen Wetterlagen und vor anderen Gefahren.