Radfahrer in Chemnitz schwer verletzt

Am Freitag wurde ein Radfahrer im Chemnitzer Zentrum schwer verletzt

Schon wieder ist in Chemnitz ein Radfahrer durch unachtsames Öffnen einer Fahrzeugtür verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, hatte am Vormittag des Freitages eine 67-jährige Autofahrerin ihren Pkw vom Typ Audi an der Fabrikstraße Richtung Hartmannstraße geparkt. Beim Öffnen der Tür beachtete sie nicht, dass ein Mann auf einem Pedelec von hinten kam. Er kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte. Der 83-jährige Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Den Sachschaden an Auto und Pedelec gibt die Polizei mit jeweils 500 Euro an. (kas)