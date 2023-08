Rätsel um verletzten jungen Mann in Chemnitz: Polizei sucht Zeugen zu Vorfall im OdF-Park

Verletzt und mutmaßlich seines Bargelds und Smartphones beraubt: So haben Rettungskräfte am Montag kurz nach 5 Uhr einen jungen Mann in der Theresenstraße aufgefunden. Laut Polizei gab der stark betrunkene 18-Jährige an, kurz zuvor im Park der Opfer des Faschismus von zwei unbekannten Männern überfallen worden zu sein. Jetzt sucht die...