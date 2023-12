Rätselraten um ausgebrannten BMW in Lichtenau

In der Nacht zu Freitag haben Einsatzkräfte einen ausgebrannten BMW auf einem Feld in der Nähe der Sachsenburg entdeckt. Der Wagen war zuvor in Chemnitz gestohlen worden. Wissen Zeugen mehr?

Man muss schon genau hinsehen: Versteckt auf einer Anhöhe auf freiem Feld ist das ausgebrannte Autowrack zu sehen. Im Schnee Autospuren. Ob sie vom Auto oder Polizei- bzw. Feuerwehrautos stammen, ist unklar. Teilweise sieht es so aus, als ob die Täter mit dem BMW Runden auf dem Feld gedreht haben. Überhaupt: Das brennende Auto im Lichtenauer... Man muss schon genau hinsehen: Versteckt auf einer Anhöhe auf freiem Feld ist das ausgebrannte Autowrack zu sehen. Im Schnee Autospuren. Ob sie vom Auto oder Polizei- bzw. Feuerwehrautos stammen, ist unklar. Teilweise sieht es so aus, als ob die Täter mit dem BMW Runden auf dem Feld gedreht haben. Überhaupt: Das brennende Auto im Lichtenauer...