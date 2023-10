Raubüberfall im Chemnitzer Reitbahnviertel

Ein 60-jähriger Mann wurde überfallen. Dass die Polizei davon erfuhr, ist einem seltsamen Umstand zu verdanken.

Am Vormittag des Donnerstags wurde in der Wiesenstraße durch einen Passanten ein Rucksack gefunden. Aufgrund der Personaldokumente im Rucksack konnten die Beamten einen 60-jährigen Mann in seiner Wohnung aufsuchen. Er wies Kopfverletzungen auf. Nach seinen Angaben wurde er in der Nacht zuvor gegen 2 Uhr von zwei unbekannten Männern an der...