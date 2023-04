Reparieren, Upcyceln, Tauschen: Nachhaltigkeit zum Kennenlernen und Mitmachen auf dem ersten "Fashion Revolution Day" Chemnitz

Was in anderen deutschen Städten längst unter der "Fashion Revolution Week" etabliert scheint, suchte man in Chemnitz bislang vergeblich. Auf dem Gelände der Stadtwirtschaft gab es am Samstag aber einen ersten Startschuss: der "Fashion Revolution Day". Eine ganze Woche abzudecken, war den Macherinnen Ina Goetz, Babette Sperling und Henriette...