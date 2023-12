Richtfest am offenen Herzzentrum: Chemnitzer Klinikum investiert 70 Millionen Euro

Im Jahr 2025 werden sich 40 Ärzte in einem neuen Gebäude um Herzpatienten aus ganz Südwestsachsen kümmern. Das passiert nicht nur vor Ort, sondern auch per Datenleitung bei den Patienten zu Hause.

Betrachtet man das Gebäude des geplanten Herzzentrum aus der Vogelperspektive, sieht es von oben aus wie zwei in sich verbundene Herzkammern. Die beiden Baukörper am Klinikstandort Küchwald greifen funktionell ineinander, was eine symbolische Parallele zum menschlichen Herzmuskel schafft.