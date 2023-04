Saisonstart unterm Sonnenschirm: Was Chemnitzer Wirte neben Bier und Aperol Spritz freiluft bieten

In wenigen Tagen eröffnet das "Jump House" in Chemnitz. Im Vita-Center können dann Kinder ab vier in Begleitung und ab sechs Jahren auch alleine im Trampolinpark springen. Doch auch Erwachsene können viel erleben. Über 75 Trampoline stehen im Park bereit, dabei auch ganz neue Techniken. Die "Freie Presse" gibt einen Überblick über das Angebot.