„Schau mal, den hatte ich auch“: Baukasten-Ausstellung mit Wiedererkennungseffekt in Chemnitz

Der Chemnitzer Sammler Joachim Kleindienst zeigt bis Ende Januar rund 200 seiner insgesamt 850 Metall- und Holzbaukästen im Wasserschloß Klaffenbach.

„Hast du den Lkw im zweiten Stock gesehen? So einen hatte ich als Kind auch - selbst zusammengebaut!“ Und genau mit dem will Fotograf Toni Söll den Hauptakteur der neuen Ausstellung im Wasserschloß Klaffenbach - den Chemnitzer Sammler Joachim Kleindienst - in Szene setzen. „An den Laster können sich bestimmt noch viele erinnern“,...