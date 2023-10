Schaurig-langes Wochenende: Halloween, Partys und Freizeit-Tipps für Chemnitz

Von der Messe bis zur "Dia de los Muertos" - der Samstag wird wild: Den Auftakt ins Wochenende markiert das Herbstfest des Sächsischen Eisenbahnmuseums Chemnitz-Hilbersdorf am Samstag um 10 Uhr. Neben dem traditionellen Saisonabschluss plant der Verein an zwei Tagen jede Menge Programm. Dazu zählt die Draisinenfahrt, eine Erlebnisfahrt mit der Dampflok auf der Feldbahn sowie die feierliche Verabschiedung einer betriebsfähigen Museumsdampflok.

Es ist wieder so weit. Die Saison "Süßes oder Saures" hat begonnen und verwandelt die Stadt kurzzeitig in eine schaurige Requisite für zahlreiche Veranstaltungen. Neben gespenstischen Highlights bietet das verlängerte Wochenende auch gruselfreie Ausgehmöglichkeiten.

In den Kunstsammlungen am Theaterplatz erklingt beim Konzert "Kein Weg nach Hause" Musik von Komponisten, die nach ihrem Tod aus dem Exil zurückkehrten, aufgeführt und begleitet vom Gesangsduo Alena und Timofei Kazantsev. Beginn ist 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das Chemnitzer Ballett erweckt am Abend Gershwin-Melodien zum Leben und erzählt eine Geschichte des American Way of Life. Für die Uraufführung "Rapsody in C" um 19.30 Uhr sind noch Tickets verfügbar.

Lust auf Party? Alle Clubs laden ein. Im Fuchsbau heißt es ab 22 Uhr "Dia de los Muertos". Auch ohne Halloween-Motto geht was. Im Pentagon beginnt 21 Uhr die Girls Night (Abendkasse: 13 Euro). Im Luxor gibt es auf vier Bühnen Musik (Abendkasse: 14 Euro). Ab 23 Uhr steht im Atomino Rap und Hip-Hop sowie ein geheimer Live-Act auf dem Programm. Das Weltecho kündigt Millenial Masterpieces an und im Nikola Tesla laufen 80er, Evergreens und "all time favorites".

Auch am Montag wird gefeiert, diesmal in den Feiertag: Im Satir an der Markthalle geht es ab 22 Uhr musikalisch querbeet. Um Halloween-typische Verkleidung wird ausdrücklich gebeten. Ab 23 Uhr startet auch der Brauclub mit der "gruseligsten Atmosphäre des Jahres" unter dem Motto "2K Edition", gemeint sind Hits der 2000er-Ära. Auch hier gilt Dresscode. Das Transit feiert die Partyreihe Popsugars mit dem Motto "Halloween x Barbie". Für Kostümierte gibt es Preisnachlass (Abendkasse bis Mitternacht 14 Euro, danach 16 Euro).

Eine entspanntere Option bietet das Weltecho mit der Montagskneipe ab 18 Uhr. Neben Musik und Drinks sorgen Tischtennis und Kicker für einen sanften Wochenstart.