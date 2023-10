Schloss Wolkenburg gewährt Einblicke in unsanierte Räume

Zum Zeitsprungtag am Sonntag ermöglicht das Schloss in Limbach-Oberfrohna im Rahmen von Führungen Blicke hinter die Kulissen.

Anlässlich des „Zeitsprungtages“ können am 29. Oktober während zwei Führungen auf dem Schloss Wolkenburg in Limbach-Oberfrohna unter anderem die unsanierten Räume des Schlosses besichtigt werden. Um 14 Uhr und um 15.30 Uhr starten die Führungen auf dem Wolkenburger Schloss. Der „Zeitsprungtag“ findet passend zur Zeitumstellung am...