Schockanrufe und Enkeltrick: Neukirchener holen sich Experten im Kampf gegen Betrüger

Zwei Millionen Euro wurden 2022 in Sachsen mit den Anrufen erbeutet. Am Dienstag informierte die Polizei in Neukirchen über den besten Schutz. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Telefonbucheintrag.

Das Telefon klingelt. Die Stimme am anderen Ende berichtet von einem schweren Unfall des Sohnes. Um die lebensnotwendige Operation durchzuführen, benötige man sofort eine Summe X. „Schockanrufe“ wie diese finden täglich statt. Allein in Sachsen wurden im vergangenen Jahr 1118 solcher Anrufe gemeldet, wie eine Polizei-Statistik zeigt. Zum... Das Telefon klingelt. Die Stimme am anderen Ende berichtet von einem schweren Unfall des Sohnes. Um die lebensnotwendige Operation durchzuführen, benötige man sofort eine Summe X. „Schockanrufe“ wie diese finden täglich statt. Allein in Sachsen wurden im vergangenen Jahr 1118 solcher Anrufe gemeldet, wie eine Polizei-Statistik zeigt. Zum...