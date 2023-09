Schon mal ein Gürteltier gestreichelt? Tierpatenschaften in Chemnitz machen es möglich

Der Förderverein des Tierparks Chemnitz vermeldete beim jährlichen Patenfest eine Rekordbeteiligung. Wofür die Spendengelder eingeplant sind.

Der Tierpark in Chemnitz kann sich über die große Beliebtheit seiner Tiere freuen. „Waren es vor einigen Jahren circa 150 Patenschaften im Jahr, so wurde 2021 erstmals die 400er-Marke geknackt und auch in diesem Jahr befinden sich die Patenschaften auf Rekordkurs“, erklärte der Förderverein Tierparkfreunde nun. Am vergangenen Samstag fand...