Schweigeminute für 20-Jährigen: Junge Chemnitzer nehmen an der Zentralhaltestelle Abschied

Am Mittwochabend versammelten sich auf der Mittelinsel zwischen Tietz und Zentralhaltestelle viele junge Menschen. Die meisten von ihnen kannten den jungen Mann, der am Dienstag bei einem Unfall tödlich verletzt wurde.

Ein Aufruf über Instagram genügte, um am Mittwochabend gegen 18 Uhr unzählige junge Menschen in der Chemnitzer Innenstadt zu versammeln. Der Hintergrund ist ein trauriger. Am Dienstagnachmittag starb ihr Freund, Bekannter, Kumpel. Er wurde 20 Jahre alt. „Wir vermissen dich, komm zurück zu uns“, hatte jemand an die durchsichtige Scheibe...