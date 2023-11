Selbst Weihnachtsdeko war vor diesem Dieb nicht sicher

In der Nacht zum Mittwoch soll sich ein Mann auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses herumgetrieben haben. Der Langfinger hat noch mehr zu verbergen.

In Gablenz auf der Kreherstraße wurden die Anwohner um 4:15 Uhr von einem 35-jährigen Mann geweckt. Dieser soll sich am Eingangsbereich eines Einfamilienhauses zu schaffen gemacht haben. Die Zeugen riefen daraufhin die Polizei und setzten den Täter bis zu deren Ankunft fest. Er steht in Verdacht, Weihnachtsstern und Elch-Figur im Wert von circa...