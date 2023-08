Serenade im Rathaushof von Burgstädt

Der Männerchor Einklang lädt zu einem besinnlichen Liederabend am Dienstag, dem 15. August, um 19 Uhr in den Rathaushof von Burgstädt ein. Die als Serenade bezeichnete Veranstaltung hat Tradition in der Stadt. Besinnliches zur Abendstunde ist das Motto, heißt es in einer Mitteilung des Gesangsvereins, der sich dem deutschen Liedgut und dem...