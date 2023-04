Sexuelle Attacken in Chemnitz: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Anfang Dezember wurde eine Frau am hellichten Tag in einer Tiefgarage in Chemnitz überfallen. Den Angreifer konnten die Beamten bisher nicht finden. In einem weiteren Fall stehen die Ermittlungen kurz vor dem Abschluss.

Nachdem eine Frau Anfang Dezember in einer Tiefgarage in Schloßchemnitz von einem Unbekannten überfallen worden war, laufen die Ermittlungen des Kommissariats für Sexualdelikte der Chemnitzer Kriminalpolizeiinspektion weiter, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion mit. Am 1. Dezember war die Frau am Nachmittag von einem Mann von hinten...