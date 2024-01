Silvesterbilanz in Chemnitzer Region: Polizei stellt 31 Strafanzeigen

Illegale Böller waren in der Innenstadt das Problem. In Burgstädt flog eine Rakete in ein Fenster und verletzte einen Bewohner.

31 Strafanzeigen hat die Polizei in der Silvesternacht in der Chemnitzer Region und im Erzgebirge aufgenommen. Dabei handelte es sich um Sachbeschädigungen ausgelöst durch Pyrotechnik, Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und Körperverletzungsdelikte.