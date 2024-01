Silvesternacht: Brand einer Lagerhalle in Limbach-Oberfrohna

Ob das Feuer durch Silvesterfeuerwerk ausgelöst wurde, steht bislang nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen.

Zum Brand einer Lagerhalle ist es am Silvesterabend in Limbach-Oberfrohna gekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau geriet gegen 19 Uhr eine Lagerhalle an der Chemnitzer Straße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.