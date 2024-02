So reagiert die Chemnitzer AfD auf Correctiv-Recherche und Demos gegen rechts

Während der ersten Sitzung des Stadtrats im Wahljahr 2024 gab es einen Schlagabtausch zwischen Vertretern einzelner Parteien. Während die einen die Kundgebungen gegen rechts lobten, versuchte die AfD das Ganze als Kampagne im Wahljahr zu deuten.

Das geheime Treffen in Potsdam, an dem Rechtsextremisten, AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der konservativen Werteunion teilnahmen, bestimmt die politische Debatte weiter – auch in Chemnitz. Die Inhalte der Zusammenkunft, zu der auch zwangsweise Ausweisungen von Menschen mit Migrationshintergrund gehören, selbst wenn die...