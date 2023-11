Sonnenlandpark Lichtenau: Ungewöhnliche Kulisse für SPD-Meeting

Mit einem Bildungsgipfel startet die Partei in den Wahlkampf zur Kommunal- und Landtagswahl. Gesprächspartnerin ist auch die Lichtenauer Schulleiterin Kerstin Wilde, die konkrete Pläne für den Kreistag hat.

Eine ungewöhnliche Kulisse hat die SPD in Mittelsachsen für ihre erste Wahlkampfveranstaltung im Hinblick auf die Kommunal- und Landtagswahlen am 9. Juni bzw. 1. September 2024 gewählt. Zu einem Bildungsgipfel laden die Sozialdemokraten am 29. November um 18 Uhr in die Indoorhalle im Sonnenlandpark Lichtenau ein. Motto: Bildung in Sachsen und...