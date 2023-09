Spätsommerfeeling in Chemnitz: Stausee am Wochenende geöffnet

Die Temperaturen sollen am Samstag und Sonntag noch einmal sommerlich werden. Wer Lust auf Schwimmen hat, kann nach Rabenstein kommen.

Ein perfektes Spätsommer-Wochenende wartet auf die Chemnitzer. Sonnenschein und sommerliche Temperaturen sind vorhergesagt. Da kann man noch einmal Lust auf Wasser und Schwimmen bekommen. In Chemnitz ist das an diesem Wochenende am Stausee Rabenstein weiterhin möglich. Die Badesaison ist zumindest dort noch nicht beendet. Und bei 23 Grad...