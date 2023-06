Spatzenkinder feiern auf dem Kaßberg Jubiläum

Am Samstag feiert die Kirchgemeinde St. Jakobi-Kreuz 30 Jahre Kindergarten Spatzennest. Die Einrichtung wurde in einem ganz besonderen Haus eröffnet. Dort wurden Krippenkinder des Ministeriums für Staatssicherheit betreut. In der Kirchgemeinde gab es seit den 1960er-Jahren eine Kleinkindkatechetik für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt -...