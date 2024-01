„Spiegel“: Auch Chemnitzer Rechtsextremist unter den Gästen bei Ex-Finanzsenator Kurth in Berlin

Nach Recherchen des „Spiegel“ ist der Berliner Ex-CDU-Finanzsenator Peter Kurth noch stärker mit dem extrem rechten Milieu vernetzt als bisher bekannt. Unter den Gästen einer Party auf seiner Dachterrasse befanden sich demnach auch Ideologen der „Identitären Bewegung“ (IB) und andere Taktgeber des rechtsextremen Lagers, darunter der Chemnitzer IB-Ortschef Vincenzo Richter.

Vincenzo Richter ist Kopf der „Identitären Bewegung“ (IB) in Chemnitz. In der sächsischen Stadt eröffnete die rechtsextreme IB Ende 2023 einen Treffpunkt. In die Finanzierung der Immobilie soll Berlins Ex-CDU-Finanzsenator Kurth eingebunden gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Richter wegen des Verdachts der Geldwäsche....