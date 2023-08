Spielplätze in Chemnitz: Einer ist endlich fertig, einer in der Warteschleife und ein besonderer soll 2024 kommen

Nach fast einem Jahr ist das Areal am großen Teich im Stadtpark wieder freigegeben worden. An anderer Stelle muss erst noch Gras wachsen. Und ein Herzenswunsch vieler Eltern geht bald in Erfüllung.

Es hat eine Weile gedauert: Fast ein ganzes Jahr war der Spielplatz am großen Teich im Stadtpark nicht nutzbar. Vor wenigen Tagen hat ihn das Rathaus nun aber freigegeben. Und er wurde gleich rege genutzt von Familien mit kleineren Kindern.