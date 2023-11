Sporthalle wird zum Konzerthaus: Studio W.M. gastiert in Hartmannsdorf

Seit zehn Jahren gibt das Chemnitzer Musikensemble in der Gemeinde ein Konzert. Gesungen und getanzt wurde bisher im Bürgersaal und Freibad. Jetzt gibt es eine neue Location.

Weihnachtsgala am 3. Dezember ausverkauft, nur noch Restkarten fürs Silvester-Konzert in der Stadthalle Chemnitz: Das Studio W.M. ist gefragt. Das Interesse für die Werkstatt für Musik und Theater ist auch nach 27 Jahren groß. Studio W.M. ist eine privat geführte Einrichtung in Chemnitz, in der Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Gesang,...