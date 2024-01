Sportlicher Neustart in 2024: Wie setzt man seine Neujahrsvorsätze erfolgreich um, „Mr. Olympia?“

Bereits kleine Änderungen im Alltag können viel bewirken, davon ist Bodybuilder Jens Berthold überzeugt. Wie bleibt man langfristig motiviert? Und warum sind Genussmomente genauso wichtig wie Disziplin?

Mehr Sport treiben, gesünder essen und einen aktiveren Lebensstil haben. Das sind die wohl häufigsten Vorsätze, die man für das neue Jahr fasst. So groß die Motivation am Anfang ist, so schnell lässt sie auch wieder nach, und die Vorsätze bleiben gute Vorsätze. Einer, der weiß, wie man seine sportlichen Ziele erreicht, ist Bodybuilder...