Stadratswahl 2024: Chemnitzer Grüne nominieren knapp 100 Kandidierende

Für die Kommunalwahl im nächsten Jahr hat die Partei Spitzenteams nominiert. Dazu zählen auch bekannte Gesichter.

Mit 96 Kandidatinnen und Kandidaten tritt Die Grüne Chemnitz zur Stadtratswahl im kommenden Jahr an. Laut einer Pressemitteilung hat die Partei die Listen für die acht Wahlkreise im Stadtgebiet beschlossen. „Wir sind stolz, dass wir mit so vielen Menschen in den Kommunalwahlkampf eintreten“, sagt Sprecherin Coretta Storz. Das Spektrum ziehe...