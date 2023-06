Stadtgeflüster: Warum ein Chemnitzer Leichtathlet jetzt Golf spielt

Hop, Step, Jump – mit dieser Technik kennt sich der erfolgreiche Dreispringer Max Heß bestens aus. Im August will er bei den Weltmeisterschaften in Budapest wieder mindestens im Finaldurchgang landen. Nach den Wettkämpfen in Ungarn lehnt er sich aber nicht gleich entspannt zurück. Denn nur einen Tag nach der WM tritt er bei einem Finale in...